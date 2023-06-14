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Экономика

Швейцарскому банку Credit Suisse запретили привлекать клиентов из Кыргызстана

Крупнейший банк Швейцарии UBS после завершения процедуры поглощения своего конкурента Credit Suisse ввел жесткие ограничения для его банковских работников, включая запрет на привлечение новых клиентов из стран с высоким уровнем риска. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, список ограничений, которые руководители UBS назвали «красными линиями», охватывает 11 финансовых и 12 нефинансовых рисков.

Чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции, служащим банка Credit Suisse запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска. К таким странам отнесли Кыргызстан, Афганистан, Албанию, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическую Республику Конго, Сальвадор, Эритрею, Эфиопию, Гвинею, Гаити, Ирак, Косово, Ливию, Молдову, Мьянму, Никарагуа, Палестину, Россию, Южный Судан, Шри-Ланку, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэлу, Йемен и Зимбабве.

Кроме того, как сообщается, сотрудникам Credit Suisse запрещается торговать рядом необычных финансовых продуктов, среди которых корейские деривативы и опционы на определенные количественные индексы. Работники Credit Suisse должны будут получать разрешение менеджеров UBS на продление займов, обеспеченных яхтами, кораблями и недвижимостью стоимостью больше $60 миллионов, а также на продление кредитов заемщикам за пределами Швейцарии и для зарубежной недвижимости.

Credit Suisse также запрещено обслуживать украинских политиков и госкомпании для противодействия возможному отмыванию денег.

UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе сделки Credit Suisse оценили в $3,2 миллиарда — вдвое ниже рыночной капитализации банка. Поводом стали многочисленные финансовые проблемы Credit Suisse.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268106/
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