В Кыргызстане растут объемы кредитов в национальной валюте

Кредитный портфель коммерческих банков Кыргызстана по итогам первого квартала 2023 года вырос за счет повышения кредитов в национальной валюте. Об этом сообщается в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

В марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го кредиты в национальной валюте увеличились на 3,5 процента, до 161,4 миллиарда сомов. Из основных секторов высокие темпы кредитования демонстрировали потребительские займы (+7 процентов) и торговля (+4,4 процента). В то же время кредиты на ипотеку выросли на 3,5 процента, а на сельское хозяйство — на 1,2 процента.

Кредитный портфель в иностранной валюте снизился в январе 2023 года, но к концу марта восстановился до уровня декабря 2022 года. Благодаря этому долларизация кредитного портфеля снизилась в марте 2023-го на 0,6 процента — до 22,9 процента.

Процентные ставки кредитного портфеля в национальной валюте оставались на высоком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

«Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле с начала года увеличилась на 0,2 процента, составив 2,9 процента. Удельный вес пролонгированных кредитов по отношению к кредитному портфелю продолжил снижаться, но остается все еще на высоком уровне, значение показателя составило 8,3 процента в марте 2023 года, сократившись на 0,7 процента с декабря 2022 года», — рассказали в Нацбанке.