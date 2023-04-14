Кредитная история. Как Госфиннадзор лишает граждан доступа к выгодным займам

В Кыргызстане крайне высокие ставки по кредитам. Они доходят до 20-25 процентов, а то и выше. Тогда как в развитых странах этот показатель составляет 4-6 процентов. Решить проблему могло бы увеличение числа граждан с кредитной историей.

Но чиновники вместо развития системы кредитных историй в стране и решения проблемы только усугубляют ее.

Сейчас Госфиннадзор пытается ограничить список организаций, которые подают данные о кредитной истории заемщика в специальные организации. Мотивируется это заботой о гражданах и защитой их интересов. Но эксперты уверены, что на самом деле такая инициатива создаст больше проблем как для граждан, так и для финансовой системы.

Зачем нужна кредитная история

Высокая стоимость кредитов в Кыргызстане не позволяет привлекать займы на развитие бизнеса за исключением отдельных немногочисленных высокодоходных видов деятельности. При высоких ставках не развивается ипотечное и потребительское кредитование, лизинговые и другие услуги.

Без улучшения доступа к финансированию говорить об ускоренном развитии экономики в Кыргызстане не приходится.

Причин высоких ставок кредитования в нашей стране несколько. Это и чрезмерная зарегулированность финансового сектора, и небольшой размер рынка, и ускорившаяся в последние годы инфляция. Но основной проблемой являются высокие риски для кредиторов, что приводит к тому, что они вынуждены закладывать эти риски в стоимость кредитов.

Взять кредит в Кыргызстане можно в банке, микрокредитных компаниях, кредитных союзах, ломбардах. Но все они дают средства не просто так. Каждый раз предстоит решить, насколько надежен заемщик, сможет ли вовремя погасить долг и вносить платеж по нему. Чем выше вероятность невозврата средств, тем больше будет процент по займу.

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Это заблуждение, что финансовую организацию интересует только залог и возможность его продать в случае чего. На самом деле любой кредитор заинтересован в том, чтобы заемщики добросовестно платили по своим кредитам.

Они не хотят выдавать кредиты людям, которые их, скорее всего, не вернут. Но как узнать об этом заранее?

На помощь приходит система обмена кредитной информацией. Она позволяет в считанные секунды определить кредитную историю заемщика. Собирают эти специализированные организации. В Кыргызстане такую работу с 2003 года ведет кредитное бюро «Ишеним». Туда поступает информация от всех организаций, которые заключили с ним договор. Предоставляются данные, сколько кредитов брал тот или иной гражданин или компания, насколько аккуратно погашал, есть ли у него непогашенные кредиты и просрочки, на основе этого определяется кредитный рейтинг.

Закрыть глаза на проблемы

Чем большее количество организаций подает данные в кредитное бюро, тем более достоверными и полными являются кредитные истории. Кредитору легче оценить платежеспособность заемщика и принять решение о выдаче ему кредита. На сегодня в «Ишеним» подают данные около 240 различных организаций. И этого мало, крайне мало. По качеству обмена кредитной информацией Кыргызстан сильно отстает от развитых стран.

Если в развитых странах кредитные истории имеют 80-90 процентов от числа взрослого населения, то в Кыргызстане всего около 40 процентов.

«В международной практике наиболее эффективным способом снизить риски для финансовых организаций является знание ими кредитной истории потенциальных заемщиков. Люди и организации с хорошей кредитной историей имеют возможность получения более выгодных условий займа. Знание негативной кредитной истории заемщиков позволяет банкам ограничить им выдачу кредитов и сократить свои риски и потери, что в целом также способствует удешевлению кредитования. В развитых странах хорошая кредитная история — это одно из главных достояний граждан и предпринимателей, позволяющее им получать льготные условия займов», — отмечает секретарь Инвестиционного совета при кабинете министров Таалайбек Койчуманов.

В Кыргызстане нужно повышать их уровень финансовой грамотности и мотивировать создавать кредитные истории. Этот очевидный для обывателя способ решения проблемы высоких процентов по кредитам для чиновников не очевиден. Они предлагают бороться с недобросовестными заемщиками крайне странными методами.

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком пытается сократить число компаний, которые подают кредитную информацию.

На общественное обсуждение вынесен законопроект, которым предлагается исключить из числа организаций, предоставляющих кредитную информацию в кредитные бюро, ломбарды. Почему? Объяснение Госфиннадзора просто удивительное. В ведомстве отмечают, что есть факты передачи ломбардами сведений в частные кредитные бюро с жалобами на недобросовестных заемщиков для последующего их включения в черный список. Чиновники считают, что это негативно сказывается на кредитном рейтинге клиентов ломбардов.

Нет информации — ставки выше

Только вдумайтесь. Вместо того чтобы повышать уровень финансовой грамотности населения, власти пытаются просто закрыться от проблемы. От того, что данные о недобросовестных заемщиках не будут попадать в кредитные бюро, проблема не исчезнет. Люди в одночасье не начнут просчитывать свои доходы и расходы и думать о том, смогут они вернуть кредит или нет. Число неплательщиков будет только расти.

А вот финансовым организациям станет в разы сложнее оценить заемщика, и это сразу же скажется на ставкам по займам.

Есть и другая сторона проблемы. Своими инициативами Госфиннадзор создает проблемы ответственным заемщикам. В кредитные бюро передается вся информация о заемщике. Взяв и возвратив небольшие займы, граждане сформируют положительные кредитные истории. Данные исследований показывают, что займы в ломбардах берет в основном молодежь. У них нет своего жилья, чтобы получить кредит в банке под залог недвижимости.

На сегодня 91 процент займов в ломбардах возвращается. И идея Госфиннадзора лишит всех этих граждан возможности начать формировать положительную кредитную историю. А для финансовых учреждений отсутствие всякой кредитной истории лишь немногим лучше, чем негативная. В этом случае вероятность получения кредита падает, условия ухудшаются, ставки по займам только растут.

Не лучше ли вместо топорных идей сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения? Например, рассказывать о важности формирования своей положительной кредитной истории, о том, как правильно рассчитывать свои силы, оформляя деньги в долг, о рисках заемного финансирования. Начать решать проблему неплатежей, а не делать вид, что ее не существует.