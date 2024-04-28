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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Оставляющих в неположенных местах машины просят штрафовать

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Тротуар на улице Ауэзова в «Городке энергетиков» почти всегда заполнен машинами.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Горького также паркуются на тротуаре.

А на улице Тыныстанова постоянно заезжают на газон, от которого уже ничего не осталось, кроме грязи.

«Водители такси игнорируют знаки и разметку на остановке на улице Логвиненко. И такая картина каждый день. Где контролирующие органы? Порядка в городе нет», — написал бишкекчанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице 7 Апреля, недалеко от кольца, в зеленой зоне постоянно стоит машина с камерой «Безопасного города». Ранее пытались выписать штраф в 15 тысяч за парковку в неположенном месте. И ничего не меняется», — отметил автор видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/292473/
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