Каньоны Конорчек и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня путешествуем в основном по Чуйской области, но по временам года.

Для начала отправимся вместе с Екатериной Галенко в природный парк «Ала-Арча». Наверняка это направление станет очень востребованным у бишкекчан — впереди нас ждут майские каникулы.















Природа в нашей стране начала оживать больше месяца назад. И сейчас уже мы можем наблюдать буйство зелени. Но и в конце марта, когда делала фотографии Регина Джорабаева, было чем полюбоваться.

Теперь вернемся в лето прошлого года и посмотрим на Чуйскую область, как ее тогда увидела журналистАнастасия Бенгард.







Красивое видео сняла еще в декабре 2023 года Асель Алиева. По известным причинам мы тогда не успели его опубликовать, но теперь решили все-таки это сделать. Итак, декабрьский закат в Кара-Балте.

Отправимся еще в одно популярное место среди кыргызстанцев — каньоны Конорчек. Там недавно побывал Илья Шипулин (

t.me/progorushki

) и порадовал нас красивыми фотографиями.







Завершим наше путешествие в селе Бостери, что на Иссык-Куле. Фотографии в августе прошлого года там сделал Сергей Ханов.

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Надеемся, нашим авторам удалось вас удивить и, может быть, вдохновить на изучение собственных фотоархивов. Наверняка у любого найдется что показать читателями может стать автором рубрики «Мгновения жизни».

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