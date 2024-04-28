15:37
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Агент 024

Каньоны Конорчек и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня путешествуем в основном по Чуйской области, но по временам года.

Для начала отправимся вместе с Екатериной Галенко в природный парк «Ала-Арча». Наверняка это направление станет очень востребованным у бишкекчан — впереди нас ждут майские каникулы.

Природа в нашей стране начала оживать больше месяца назад. И сейчас уже мы можем наблюдать буйство зелени. Но и в конце марта, когда делала фотографии Регина Джорабаева, было чем полюбоваться.

Теперь вернемся в лето прошлого года и посмотрим на Чуйскую область, как ее тогда увидела журналист 24.kg Анастасия Бенгард.

Красивое видео сняла еще в декабре 2023 года Асель Алиева. По известным причинам мы тогда не успели его опубликовать, но теперь решили все-таки это сделать. Итак, декабрьский закат в Кара-Балте.

Отправимся еще в одно популярное место среди кыргызстанцев — каньоны Конорчек. Там недавно побывал Илья Шипулин (t.me/progorushki) и порадовал нас красивыми фотографиями.

Завершим наше путешествие в селе Бостери, что на Иссык-Куле. Фотографии в августе прошлого года там сделал Сергей Ханов.

Надеемся, нашим авторам удалось вас удивить и, может быть, вдохновить на изучение собственных фотоархивов. Наверняка у любого найдется что показать читателям 24.kg и может стать автором рубрики «Мгновения жизни».

Читайте по теме
Каньон Лаглан и дорога на базу «Чункурчак». Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/292493/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Каньон Лаглан и дорога на базу «Чункурчак». Фото читателей 24.kg
Папанское водохранилище и закаты в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg
Весна в Букаре и утро в Чолпон-Ате. Фото читателей 24.kg
Закат в Бишкеке и парк «Ала-Арча». Фото читателей 24.kg
Заснеженные Аламединское ущелье и Ала-Арча. Фото читателей 24.kg
Весенняя Иссык-Ата и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg
Февральские зимние узоры и ущелье Барскоон. Фото и видео читателей 24.kg
Февральский смог и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Популярные новости
В&nbsp;Сокулуке спилили дерево. Жители просят проверить законность В Сокулуке спилили дерево. Жители просят проверить законность
В&nbsp;Бишкеке отремонтированные остановка и&nbsp;тротуар на&nbsp;улице Фучика разрушаются В Бишкеке отремонтированные остановка и тротуар на улице Фучика разрушаются
Рассыпается. Бишкекчане не&nbsp;довольны качеством асфальта на&nbsp;тротуаре Рассыпается. Бишкекчане не довольны качеством асфальта на тротуаре
Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на&nbsp;газонах, тротуарах и&nbsp;остановках Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на газонах, тротуарах и остановках
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
28 апреля, воскресенье
15:00
Каньоны Конорчек и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg Каньоны Конорчек и закат над Кара-Балтой. Фото и видео...
13:32
В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг
13:01
Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, получит убежище в РФ
12:46
Сборная Кыргызстана по футзалу уступила Афганистану и не сыграет на Кубке мира
12:00
Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров