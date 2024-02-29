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Экономика

Госфиннадзор аннулировал лицензии 10 ломбардов, у 144 приостановил действие

У 144 ломбардов в Кыргызстане временно приостановлено действие лицензии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров.

По его словам, на проверку ломбардов введен мораторий. В этом году он продлен.

«Но, несмотря на это, на основе поступивших заявлений проведены мероприятия, по итогам которых ломбардам за нарушения наложены штрафы. Кроме этого, приостановлены лицензии 144 ломбардов, у 10 они аннулированы. Также ломбардам выдают предписания», — отметил глава Госфиннадзора.

Депутат Нуржигит Кадырбеков спросил, кто ввел мораторий, если ломбарды нарушают законы.

Марат Пирназаров напомнил, что ломбарды — один из видов предпринимательской деятельности. «Поэтому, когда вводят мораторий на проверки предпринимателей, ломбарды тоже попадают под эту норму», — сказал он.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев рассказал, что чаще всего закладывают кыргызстанцы в ломбардах:

  • транспорт — 5 процентов;
  • бытовую технику — 7 процентов;
  • смартофоны — 10 процентов;
  • ювелирные изделия — 74 процента.

По информации Госфиннадзора, основная часть ломбардов расположена в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Оше. Меньше всего их зарегистрировано в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287920/
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