Цены улетели в стратосферу, и как Антимонопольная служба пытается их сдержать

После пандемии коронавируса и локдауна экономика мировых стран резко пошатнулась, и Кыргызстан не стал исключением. Цены на рынках растут как на дрожжах. Граждане все чаще задаются вопросами: почему Служба антимонопольного регулирования не останавливает скачок стоимости, а продолжает анализировать рынок, что воздействует на цены товаров: изменение курса валюты или спекулянты?

На эти и другие вопросы журналисту 24.kg ответил глава ведомства Кенешбай Тайлаков.

— Складывается мнение, что Антимонопольная служба занимается лишь статистикой. Насколько эффективно ведет работу ведомство, учитывая скачок цен на рынке?

— Люди думают, что Антимонопольная служба диктует цены на рынке. Мне часто звонят и жалуются, что подорожали молоко или морковь. Мы, конечно, на обращения граждан реагируем, ведь защита прав потребителей — наша обязанность. Выезжаем на рынки и проводим анализ. Но мы не устанавливаем стоимость.

В условиях рыночной экономики мы не можем вмешиваться в ценообразование. Только в случаях необоснованного повышения стоимости или если на рынке появляется монополист, который диктует цены, мы можем вмешаться.

Одна из наших обязанностей — обеспечить свободную и равную конкуренцию.

На сегодня на рынке всего 105 доминирующих субъектов и 80 монополистов.

Например, заводы «Каинды Кант» и «Кошой» в сфере сахара, а «Роснефть», «Петролеум» и «Газпром» — ГСМ. Известно, что горюче-смазочные материалы мы завозим из России без пошлины на основании двустороннего соглашения.

Хочу ответить на часто задаваемый вопрос: почему мы не покупаем бензин у Казахстана, хотя там цены ниже и они наши торговые партнеры? У соседей есть ограничения. Если даже их снимут, то введут экспортную пошлину, тогда стоимость будет выше.

— А в рамках ЕАЭС?

— В организации нет единой ценовой политики в сфере нефтепродуктов. Концепция по ним вступит в силу в январе 2025 года. Только тогда можно поднять этот вопрос.

— От каких факторов зависят рыночные цены?

— В список продуктов продовольственной безопасности входит девять наименований. Из них мы только картофелем и молочными продуктами полностью обеспечиваем внутренний рынок. Остальное импортируем. Например, в год кыргызстанцы потребляют 1 миллиард 25 миллионов яиц. Наши производители обеспечивают население только на 50 процентов, остальное мы импортируем из Казахстана и России. Поэтому основную роль в ценообразовании играют оптово-импортные цены, транспортно-логистические расходы, налоги и рыночная конкуренция.

Поступают жалобы, что, например, стоимость яиц разнится. Это очень хорошо. Значит, на рынке есть выбор. Плохо, когда цены одинаковые. В таком случае мы начинаем анализировать рынок, нет ли сговора, спекуляции, не появился ли монополист.

Но в любом случае госорганы не сидят сложа руки. Кабмин, защищая интересы потребителей, принимает меры по урегулированию стоимости на рынке, в том числе импортных товаров.

Например, в 2020-2022 годах антимонопольный орган впервые ввел практику заключения так называемых джентльменских соглашений с операторами рынка. Это позволило сдерживать цены на ряд товаров и снизить стоимость таких продуктов, как сахар, растительное масло, мука первого сорта.

В итоге у нас цены ниже. Конечно, было бы лучше, если бы эти деньги поступали в бюджет, но кабмин действует с позиции интересов граждан.

— В чем преимущество такого вида соглашения?

— На основании соглашения между хозяйствующими субъектами — производителями, импортерами и продавцами, такими как «Каинды Кант», «Кошой» и торговыми сетями, сахар-песок реализуется по льготной цене 79 сомов. Поставщики отпускают его по 77 сомов за килограмм. На сегодня стоимость сахара у нас самая низкая среди стран ЕАЭС.

Срок действия обнуления НДС на пшеничную муку, которое ввели 28 декабря 2022-го, продлили еще на год. Поэтому сегодня оптовая цена муки первого сорта составляет 34 сома. Высший сорт дороже, потому что он не входит в список социально значимых товаров.

Отмечу, что мукомолы выполняют свои обязательства в рамках договоренностей. Они создали дополнительные рабочие места. Если два года назад работали только шесть заводов, сейчас их 28.

В результате эффективной ценовой политики в прошлом году у нас не было дефицита продовольственных товаров.

Но надо еще учитывать то, что у нас рынок маленький и чувствительный. Стоимость может очень быстро меняться. Кенешбай Тайлаков

Валютные изменения тоже играют роль в ценообразовании. С 2022-го поставщики импортных товаров переводят контракты на более выгодную валюту. Например, нефтетрейдеры начали закупать ГСМ в рублях. С начала года стоимость бензина снизилась на 6-7 сомов, дизтопливо — на 1-1,5 сома.

— Парламент недавно принял законопроект «О ценообразовании». Какие возможности это дает Антимонопольной службе?

— Ранее законом о внутренней торговле в КР предусматривалось пороговое значение, при котором в целях удовлетворения потребностей социально уязвимых категорий граждан кабмином вводилось госрегулирование цен на социально значимые товары (всего 25 видов) на не более чем 90 календарных дней при росте стоимости на 20 и более процентов в течение месяца. Такая же практика действует и в соседних государствах.

Однако, учитывая глобализацию отдельных экономических процессов, геополитическую ситуацию, в настоящее время рост цен на 20 процентов в течение месяца потерял свою актуальность. Если за этот период просто фиксировать стоимость и не принимать меры, это может привести к тому, что рост цен уже невозможно будет остановить и контролировать.

В России пороговое значение снизили до 5 процентов.

Закон «О ценообразовании» дает возможность отойти от 20 процентов и ввести регулирование стоимости социально значимых товаров при необоснованном росте в следующих случаях:

— во время ЧС;

— в условиях продовольственной безопасности;

— по предложению Антимонопольной службы по итогам анализа рынка цен.

Считаю, что такая мера будет способствовать более эффективному сдерживанию стоимости.

— Много слов о дедолларизации экономики страны. Но в некоторых секторах роль национальной валюты отошла на второй план. Например, сфера образования. Частные школы, детские сады, вузы заключают контракт и принимают оплату по действующему курсу доллара. Антимонопольная служба может штрафовать или выносить предупреждения? Если у вас не хватает полномочий, почему не предлагаете соответствующий законопроект?

— Служба антимонопольного регулирования не может штрафовать или предупреждать озвученные выше сферы, так как этот процесс регулируется в соответствии с Гражданским кодексом.

Мы в марте прошлого года направили депутатам Жогорку Кенеша предложение о внесении изменений в часть 2 статьи 307 ГК КР. Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования валютно-денежных обязательств направили предложение о внесении изменений в статью 494 Кодекса о правонарушениях.

— С началом весенних полевых работ цены на ГСМ выросли. Ваши прогнозы, насколько в этом году может повыситься стоимость дизтоплива?

— На весенние полевые работы необходимо 45 тысяч тонн ГСМ. По данным Ассоциации нефтетрейдеров, такой объем топлива в республике есть. Кроме того, через Фонд госматрезервов дизель можно купить по 65 сомов. Думаю, эти меры помогут фермерам своевременно провести полевые работы.

— Служба ведет анализ, контроль ценообразования в кафе и ресторанах?

— Нет, не ведет и не контролирует. Насколько мне известно, в некоторых странах цены в кафе и ресторанах контролируют местные органы.