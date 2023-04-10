По итогам марта 2023 года валовые международные резервы Кыргызстана достигли $2 миллиардов 489,7 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

За последний месяц валовые международные резервы снизились на $55,82 миллиона. По сравнению с мартом 2022-го они сократились на $272,24 миллиона, а с начала года — на $308,39 миллиона. Самый высокий уровень резервов был в сентябре 2021-го — $3 миллиарда 241,14 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. С начала года он провел шесть интервенций по продаже долларов на общую сумму $307 миллионов 370 тысяч.