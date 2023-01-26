Темир Сариев рассказал о барьерах для бизнеса Кыргызстана и Узбекистана

Есть барьеры и препятствия, которые мешают реализации возможностей для предпринимателей Кыргызстана

и Узбекистана. Об этом на Кыргызско-Узбекском бизнес-форуме рассказал глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев.

По его словам, на сегодня между странами недостаточно пунктов пропуска в приграничных районах. Есть вопросы по их технической оснащенности. Кроме того, необходимо решить вопрос зеленых коридоров для доставки скоропортящихся продуктов, создать торгово-логистический хаб и провести интеграцию электронных систем по ветеринарной документации. Темир Сариев также выступил за увеличение частоты авиасообщения между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«Бизнес готов работать вместе с госорганами двух стран для решения существующих вопросов. У нас есть большой потенциал сотрудничества в создании различных кластерных объединений в сфере сельского хозяйства, в промышленной кооперации, в создании новых совместных туристических пакетов и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Торгово-промышленная палата Кыргызстана находит полное понимание и поддержку со стороны наших коллег и друзей из Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Создан деловой совет — это площадка для активного диалога бизнеса двух стран, продвижения взаимных интересов и проектов. Основная цель — правильное использование потенциала узбекской экономики, инвестиционных возможностей этой страны», — заключил Темир Сариев.