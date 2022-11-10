За месяц в Кыргызстане подорожали говядина и конина, но подешевела баранина

За последний месяц в Кыргызстане выросли цены на говядину и конину, а вот стоимость баранины снизилась. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Так, цены на говядину выросли на 4,6 сома — с 535,85 до 540,45 сома. Дороже всего этот вид мяса в Бишкеке — 566,62 сома, а дешевле всего в селе Покровка Манасского района Таласской области (440 сомов).

Конина подорожала на 2,2 сома — до 478,82 сома, а баранина, наоборот, подешевела на 2,44 сома — до 531,29 сома.

С начала года говядина подорожала на 57,6 сома, баранина — на 60,17 сома и конина — на 71,42 сома.