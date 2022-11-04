В Бишкеке пройдет Кыргызско-Узбекский бизнес-форум

В Бишкеке планируется провести Кыргызско-Узбекский бизнес-форум. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев по итогам встречи со своим узбекским коллегой Владимиром Норовым.

По его словам, мероприятие пройдет с широким привлечением глав регионов двух стран в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Форум организуется для установления прямых контактов между бизнесом и деловыми кругами двух государств.

«Мы подтвердили обоюдную приверженность к дальнейшему расширению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества. Ярким подтверждением этому является сегодняшнее подписание стратегических документов, которые будут иметь историческое значение в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном», — сказал Жээнбек Кулубаев.