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Экономика

За восемь месяцев отток денег из Кыргызстана в Россию вырос в 1,8 раза

За восемь месяцев 2022-го из Кыргызстана в Россию перечислено $572,24 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на $249,35 миллиона, или в 1,8 раза. Показатель уже превысил данные 2021-го. За весь прошлый год из Кыргызстана в Россию переведено $542,4 миллиона.

Больше всего средств переведено в последние два месяца — $230,2 миллиона.

В августе из Кыргызстана в Россию перечислено $120,6 миллиона. Это рекордный показатель с 2005-го.

Объем переводов из России в Кыргызстан составил $1 миллиард 830,88 миллиона. В отличие от данных 2021 года, это больше на $138,01 миллиона. Чистый приток переводов из России в Кыргызстан за январь — август составил $1 миллиард 258,64 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247701/
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