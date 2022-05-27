Подвижка бортов на руднике «Кумтор». С карьера вывозят сотрудников и технику

Как ранее сообщало 24.kg, на центральном карьере рудника «Кумтор» отмечена подвижка бортов. Сегодня в компании «Кумтор Голд Компани» признали проблему.

По данным главы национального холдинга «Наследие великих кочевников» Тенгиза Болтурука, из центрального карьера на месторождении вывезены сотрудники и техника, сейчас специалисты изучают ситуацию.

Тенгиз Болтурук также посетит рудник с целью осуществить мониторинг складывающейся ситуации.

Он назвал образование трещин и подвижку бортов карьера природным явлением. По его словам, подобное уже происходило ранее — в 2002 и 2006 годах.

Ранее глава кабмина поручил установить причины ускорения скорости движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор»; представить ЗАО «Кумтор Голд Компани» предложения по первоочередным мерам по снижению и остановке скорости движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор»; разработать мероприятия по безопасности проведения горных работ в районе воздействия восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор».