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Экономика

В Минэкономики считают, что резкого роста цен в Кыргызстане не будет

«Рост в Кыргызстане будет, но не сказал бы, что он будет стихийным — в два раза, на 50 процентов», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра экономики Эльдар Алишеров.

По его словам, повышение цен уже идет. Сейчас в основном дорожают продукты питания и ГСМ. При этом он отметил, что цены на энергоносители, в том числе топливо, сказываются на стоимости всех товаров.

«Мы сглаживаем темпы инфляции, чтобы не было резких скачков. Будут вестись переговоры, чтобы обеспечить поставки товаров по более сдержанным ценами и не импортировать инфляцию. Если будут резкие скачки, то будут применяться меры. Например, возможно установление фиксированного размера маржи. Я далек от мнения, чтобы устанавливать потолок цены, потому что это может привести к дефициту. Но установка размера маржи вполне возможна. У нас есть механизмы администрирования против спекулянтов. Они уже применяются. Но пока мы не наблюдаем спекулятивного роста», — сказал Эльдар Алишеров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228304/
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