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Экономика

Кыргызстан и Катар обсудили возможности экспорта и импорта продукции

Предприниматели из Кыргызстана встретились с представителями крупных компаний Катара. Об этом сообщили в Агентстве по инвестициям и развитию.

По его данным, бизнесмены обсудили вопрос открытия торгового хаба на территории СЭЗ «Катар» для дальнейшего экспорта отечественной продукции в страны Персидского залива. Им также показали, как работают представительства предприятий DHL, Google, Microsoft.

Кыргызстанские компании обсудили возможность поставки бутилированной воды, сухофруктов, мясной и рыбной продукции в сети отелей Alfardan. В свою очередь катарская торговая сеть Al Meera выразила заинтересованность в импорте меда, сухофруктов, орехов и бутилированной воды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227475/
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