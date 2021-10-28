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Экономика

За год мясо в Кыргызстане подорожало на 22 процента

По состоянию на 27 октября розничные цены на мясо в среднем за год повысились на 22 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Розничные цены на говядину в среднем по республике составили 478,1 сома. По сравнению с аналогичной датой прошлого года они выросли на 77,9 сома, или почти на 20 процентов. Стоимость баранины достигла 484,7 сома за килограмм, что на четверть выше уровня прошлого года.

Максимальные розничные цены на говядину сложились в Оше, Кара-Суу (500 сомов за килограмм) и Бишкеке (481,3 сома), а минимальные цены — в Токтогуле (410 сомов), селе Покровка (440 сомов), а также в Караколе (447,5 сома).

Розничные цены на баранину превысили среднереспубликанский показатель в Кара-Суу (550 сомов за килограмм), Оше (525 сомов), Джалал-Абаде, Кербене, Исфане, Баткене, Ноокате и Узгене (500 сомов). Минимальные цены на продукт наблюдались в селе Покровка (430 сомов), а также в Караколе, Токтогуле и селе Чаек (450 сомов).

Наибольший рост цен на говядину по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в Караколе и Нарыне, где они повысились на 26,3 процента, а на баранину — в Кербене (на 31,6 процента), Токмаке (на 29,7 процента) и селе Чаек (на 28,6 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211998/
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