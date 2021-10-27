Инфляция в Кыргызстане с начала года составила 11,8 процента

На 15 октября инфляция в Кыргызстане в годовом выражении составила 11,8 процента, снизившись с 13,5 процента в сентябре. Об этом сообщил Национальный банк.

На уровень потребительских цен продолжают влиять различные немонетарные факторы. Основным фактором, повлиявшим на рост цен, явилось общемировое повышение цен на продовольственные товары. Риски влияния факторов внешнего характера на уровень инфляции в стране сохраняются.

«Основными немонетарными проинфляционными факторами в 2021 году являются рост мировых цен на продовольственные товары, повышение администрируемых цен и тарифов (электроэнергия и общественный транспорт) и неблагоприятные климатические условия весенне-летнего периода, обусловившие существенное снижение производства сельскохозяйственной продукции», — рассказали в Нацбанке.