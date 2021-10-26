Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 7,5 процента

Правление Национального банка Кыргызстана решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

В Нацбанке рассказали, что экономики стран — торговых партнеров КР продолжают активно восстанавливаться. Но растущая инфляция и риски появления более опасных штаммов коронавируса усиливают неопределенность в отношении выхода экономик региона на траекторию устойчивого роста.

В Кыргызстане экономическая активность восстанавливается умеренными темпами.

Сдерживающим фактором остается спад производства в основных секторах экономики. Несмотря на рост денежных переводов в страну (+20,6 процента за январь — август 2021 года), внутренний спрос восстанавливается медленнее.

«Проводимый курс монетарной политики продолжен. Ситуация на денежном рынке стабильна. Краткосрочные процентные ставки снижались и формировались в рамках процентного коридора. На межбанковском кредитном рынке активизировались участники преимущественно в коротком сегменте. Банковская система работает в условиях высокого уровня избыточной ликвидности. Сохраняются положительная динамика кредитования экономики и расширение депозитной базы банков. Показатели долларизации депозитов и кредитов снижаются», — говорится в сообщении.

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна.

НБ КР проводил валютные интервенции для недопущения резких колебаний обменного курса. При этом сохраняются риски влияния внешних факторов на уровень инфляции в стране.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк сохранил размер учетной ставки на уровне 7,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков Нацбанк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в денежно-кредитную политику. Он регулярно оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации примет соответствующие меры денежно-кредитной политики», — заметили в финансовом регуляторе.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 29 ноября этого года.