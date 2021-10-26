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Экономика

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 7,5 процента

Правление Национального банка Кыргызстана решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

В Нацбанке рассказали, что экономики стран — торговых партнеров КР продолжают активно восстанавливаться. Но растущая инфляция и риски появления более опасных штаммов коронавируса усиливают неопределенность в отношении выхода экономик региона на траекторию устойчивого роста.

В Кыргызстане экономическая активность восстанавливается умеренными темпами.

Сдерживающим фактором остается спад производства в основных секторах экономики. Несмотря на рост денежных переводов в страну (+20,6 процента за январь — август 2021 года), внутренний спрос восстанавливается медленнее.

«Проводимый курс монетарной политики продолжен. Ситуация на денежном рынке стабильна. Краткосрочные процентные ставки снижались и формировались в рамках процентного коридора. На межбанковском кредитном рынке активизировались участники преимущественно в коротком сегменте. Банковская система работает в условиях высокого уровня избыточной ликвидности. Сохраняются положительная динамика кредитования экономики и расширение депозитной базы банков. Показатели долларизации депозитов и кредитов снижаются», — говорится в сообщении.

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна.

НБ КР проводил валютные интервенции для недопущения резких колебаний обменного курса. При этом сохраняются риски влияния внешних факторов на уровень инфляции в стране.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк сохранил размер учетной ставки на уровне 7,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков Нацбанк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в денежно-кредитную политику. Он регулярно оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации примет соответствующие меры денежно-кредитной политики», — заметили в финансовом регуляторе.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 29 ноября этого года.

 

Справка 24.kg

Учетная ставка — процентная ставка, по которой Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше учетная ставка, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211709/
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