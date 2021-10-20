Топливный кризис? На юге Кыргызстана закрылись более десятка заправок

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях закрылись более десятка автозаправочных станций. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В Джалал-Абадской области не работает семь заправок в городах Джалал-Абаде и Майлуу-Суу, а также в селах Бостон, Рахманжан, Базар-Коргон, Ынтымак, Сузак, Барпы. Читатели 24.kg сообщают, что перестали работать некоторые АЗС в Оше, Ошской и Баткенской областях.

«Мы спрашивали, что происходит, а на заправках говорят, что закрывают АЗС из-за нерентабельности. При этом на многих совсем недавно ремонт сделали. Если все так плохо и собирались закрывать, зачем тогда это нужно было делать? Неужели нас ждет такая же ситуация, как была летом и в начале осени в Казахстане и Узбекистане? Там тоже заправки закрывали, но из-за отсутствия топлива», — задаются вопросом читатели.

Жители Иссык-Кульской области также сообщили о том, что перестали работать небольшие заправки.

«Говорят, работать невыгодно. Цены на топливо растут, а им государство повышать тарифы не дает и не помогает ничем. А нам, автолюбителям, как быть? Сейчас осенне-полевые работы в самом разгаре. На этих заправках часто покупали солярку. Как теперь быть?» — возмущены кыргызстанцы.

Напомним, что ранее Ассоциация нефтетрейдеров сообщала о возможном росте цен из-за повышения стоимости ГСМ на нефтеперерабатывающих заводах России. Предлагались и меры для стабилизации ситуации, но пока кабинет министров не отреагировал на предложения бизнеса.