09:24
USD 84.79
EUR 98.85
RUB 1.19
Экономика

Топливный кризис? На юге Кыргызстана закрылись более десятка заправок

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях закрылись более десятка автозаправочных станций. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В Джалал-Абадской области не работает семь заправок в городах Джалал-Абаде и Майлуу-Суу, а также в селах Бостон, Рахманжан, Базар-Коргон, Ынтымак, Сузак, Барпы. Читатели 24.kg сообщают, что перестали работать некоторые АЗС в Оше, Ошской и Баткенской областях.

«Мы спрашивали, что происходит, а на заправках говорят, что закрывают АЗС из-за нерентабельности. При этом на многих совсем недавно ремонт сделали. Если все так плохо и собирались закрывать, зачем тогда это нужно было делать? Неужели нас ждет такая же ситуация, как была летом и в начале осени в Казахстане и Узбекистане? Там тоже заправки закрывали, но из-за отсутствия топлива», — задаются вопросом читатели.

Жители Иссык-Кульской области также сообщили о том, что перестали работать небольшие заправки.

«Говорят, работать невыгодно. Цены на топливо растут, а им государство повышать тарифы не дает и не помогает ничем. А нам, автолюбителям, как быть? Сейчас осенне-полевые работы в самом разгаре. На этих заправках часто покупали солярку. Как теперь быть?» — возмущены кыргызстанцы.

Напомним, что ранее Ассоциация нефтетрейдеров сообщала о возможном росте цен из-за повышения стоимости ГСМ на нефтеперерабатывающих заводах России. Предлагались и меры для стабилизации ситуации, но пока кабинет министров не отреагировал на предложения бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210938/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Рост цен на ГСМ. Как стабилизировать ситуацию на топливном рынке
Рост цен на ГСМ. Что происходит в Кыргызстане и у соседей
Подписан индикативный баланс на беспошлинные поставки ГСМ из России
В Казахстане дальнобойщики протестуют против дефицита солярки
Рынок ГСМ. Казахстан начал покупать дизель у России
В ближайшее время топливо в Кыргызстане снова подорожает
Россия согласилась дать Кыргызстану дополнительное беспошлинное топливо
Кризис на рынке ГСМ. В Казахстане готовы закрыться более 400 заправок
Цены на бензин в Кыргызстане стали выше, чем в России
Рынок ГСМ. В Казахстане проблемы с нехваткой дизельного топлива
Популярные новости
Впереди холода. К&nbsp;проблемам со&nbsp;светом и&nbsp;углем может добавиться отсутствие тепла Впереди холода. К проблемам со светом и углем может добавиться отсутствие тепла
Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продуктов для регулирования цен Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продуктов для регулирования цен
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;16&nbsp;октября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 16 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Самый дорогой уголь в&nbsp;Кыргызстане продают в&nbsp;Ноокате и&nbsp;Исфане Самый дорогой уголь в Кыргызстане продают в Ноокате и Исфане
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
20 октября, среда
09:23
В Кыргызстане понятие «фасованный товар» хотят узаконить В Кыргызстане понятие «фасованный товар» хотят узаконит...
09:20
Сами не справляемся. Обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека будет частная компания
09:16
Топливный кризис? На юге Кыргызстана закрылись более десятка заправок
09:13
Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по ашихара карате
09:10
Гражданство Кыргызстана получили 1 тысяча 207 человек. Подписаны указы