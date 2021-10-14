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Экономика

Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 22 процента

Величина прожиточного минимума в третьем квартале 2021-го повысилась на 22 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По итогам девяти месяцев этого года величина прожиточного минимума составила 6 тысяч 382,69 сома. Рост показателя отмечен во всех регионах республики. Самый высокий прожиточный минимум в Джалал-Абадской области — 6 тысяч 767,32 сома, а самый низкий в Таласской — 5 тысяч 850,11 сома.

Для населения трудоспособного возраста показатель составляет 7 тысяч 176,05 сома, пенсионеров — 5 тысяч 683,09 сома и детей — 5 тысяч 368,77 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210412/
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