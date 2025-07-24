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Общество

Нацстатком: Прожиточный минимум во втором квартале вырос до 8 тысяч 770 сомов

В Кыргызстане величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за второй квартал 2025 года составила 8 тысяч 769,94 сома, что на 7,7 процента выше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Нацстаткома
Фото Нацстаткома. Прожиточный минимум по территории за второй квартал

Согласно официальным данным, рост прожиточного минимума зафиксирован во всех регионах страны. Показатель рассчитывается с учетом потребительской корзины, в которой 65 процентов составляют продовольственные товары, 16 процентов — непродовольственные, 17 процентов — услуги и 2 процента — налоги. Энергетическая ценность продуктовой части составляет 2 тысячи 101 килокалорию в сутки.

По социально-демографическим группам прожиточный минимум во втором квартале этого года распределился следующим образом:

  • трудоспособное население — 9 тысяч 831,25 сома;
  • пенсионеры — 7 тысяч 774,84 сома.

Из них:

  • мужчины — 10 тысяч 95,18 сома;
  • женщины — 9 тысяч 797,25 сома.

Дети — 7 тысяч 421,23 сома:

  • 0-7 лет — 6 тысяч 579,45 сома;
  • 7-14 лет — 7 тысяч 689,02 сома;
  • 14-17 лет — 8 тысяч 474,06 сома.

Напомним, структура прожиточного минимума утверждена постановлением правительства № 694 от 6 ноября 2009 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337358/
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