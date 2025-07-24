Как выжить на прожиточный минимум. Считаем и удивляемся

Во втором квартале 2025 года величина прожиточного минимума в Кыргызстане составила 8 тысяч 769 сомов 94 тыйына. Это на 7,7 процента больше, чем год назад, сообщил Национальный статистический комитет.

Теоретически, именно этой суммы должно хватать на питание, оплату коммунальных услуг, товары первой необходимости и другие базовые потребности. На практике — едва ли.

Читайте по теме Нацстатком: Прожиточный минимум во втором квартале вырос до 8 тысяч 770 сомов

Согласно структуре, утвержденной кабмином, 65 процентов прожиточного минимума уходит на еду. Это около 5,7 тысячи сомов в месяц. Рацион, который должен покрываться этими деньгами, рассчитан на 2101 килокалорию в сутки, включая 73 грамма белка и 71 грамм жира.

Посчитаем, как это выглядит в реальности, если взять июньские цены по Кыргызстану.

Литр молока стоит от 60 до 80 сомов, буханка хлеба — 67, килограмм риса — 149, десяток яиц — 108 сомов, килограмм картофеля — 69 сомов. Цена за подсолнечное масло — около 169 сомов за литр. Килограмм говядины обходится в среднем в 663 сома, баранина — около 657 сомов. Самые простые овощи — помидоры и лук — стоят 144 и 44 сомов.

Для одинокой женщины рацион может выглядеть примерно так: 30 литров молока на месяц обойдутся в 2100 сомов, хлеб — около 4000, рис — еще почти 750. Картофель, яйца, масло, сезонные овощи и фрукты — еще около двух тысяч. Итого — свыше 9300 сомов. Причем в этой корзине нет даже мяса. Если добавить хотя бы один килограмм говядины в месяц — сумма увеличивается до 10–11 тысяч сомов. А это выше установленного минимума.

И это только еда. Между тем, остальные 35 процентов прожиточного минимума должны покрыть коммунальные платежи, одежду, транспорт, лекарства и другие расходы. Но даже минимальные коммунальные услуги в Бишкеке сегодня обходятся в среднем в 3-4 тысячи сомов, интернет — более 1 тысячи. Одна поездка на автобусе стоит 20 сомов. Если вы ездите каждый день — это еще 600 сомов. Товары личной гигиены, одежда, медицинские расходы — все это выходит за рамки бюджета.

Для одинокой женщины с ребенком ситуация становится еще сложнее. Расходы на питание, одежду и медикаменты возрастают. Без дополнительной помощи — от государства или родственников — прожить на сумму, обозначенную как минимум, практически невозможно.

Прожиточный минимум в Кыргызстане — это, скорее, показатель выживания, чем жизни. Он не включает в себя непредвиденные ситуации, не допускает сбоев, он не оставляет места для полноценного рациона. Это цифра, к которой можно привязать статистику, но не жизнь.

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в стране составляет около 41 тысячи сомов. Именно такие доходы позволяют не считать каждую поездку в маршрутке, не отказываться от мяса и фруктов, не ждать следующего месяца, чтобы купить мыло или аспирин. Пока реальный прожиточный минимум не приблизится к этой цифре, разговоры о социальной защищенности остаются, скорее, формальными.