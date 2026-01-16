14:44
Общество

В Кыргызстане прожиточный минимум по итогам 2025 года достиг 8 тысяч 697 сомов

В Кыргызстане средний прожиточный минимум на душу населения по итогам 2025 года достиг 8 тысяч 697,32 сома. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

Основные показатели по группам населения

  • Трудоспособное население: 9 тысяч 738,29 сома (для мужчин — 9 тысяч 983,49 сома, для женщин — 9 тысяч 694,4 сома).

  • Пенсионеры: 7 тысяч 699,36 сома.

  • Дети: 7 тысяч 379,07 сома (в зависимости от возраста сумма варьируется от 6 тысяч 556,44 сома до 8 тысяч 416,92 сома).

Структура потребительской корзины

Продовольственные товары заняли основную долю в бюджете граждан — на них пришлось 5 тысяч 653,26 сома. Расходы на непродовольственные товары составили 1 тысячу 391,57 сома, на услуги — 1 тысячу 478,54 сома, а налоговые платежи достигли 173,95 сома.

Региональный разрез

Самый высокий прожиточный минимум зафиксировали в Бишкеке — 10 тысяч 349,67 сома (для мужчин трудоспособного возраста) и Джалал-Абадской области — 10 тысяч 243,23 сома.

Наименьшие показатели (для всего населения) — в Иссык-Кульской области, прожиточный минимум там составил 7 тысяч 908,1 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358152/
просмотров: 256
