Общество

В Кыргызстане вырос прожиточный минимум: более 8,7 тысячи сомов в месяц

Прожиточный минимум в Кыргызстане за третий квартал 2025-го составил 8 тысяч 758,6 сома в среднем на душу населения. По данным Национального статистического комитета, показатель вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост зафиксирован во всех регионах страны. Наибольшую часть прожиточного минимума традиционно составляют расходы на продукты питания — 65 процентов, еще 16 процентов приходится на непродовольственные товары, 17 процентов — на услуги и 2 процента — на налоги.

Энергетическая ценность продовольственной корзины составляет 2 тысячи 101 килокалорию, а в ее состав входят в среднем 73 грамма белков и 71 грамм жиров.

По социально-демографическим группам прожиточный минимум распределился следующим образом:

  • для населения трудоспособного возраста — 9 тысяч 818,4 сома;
  • для пенсионеров — 7 тысяч 760 сомов;
  • для детей — 7 тысяч 413,2 сома.

Отмечается, что среди трудоспособных граждан мужчины имеют прожиточный минимум 10 тысяч 63,6 сома, женщины — 9 тысяч 766,7 сома. 
