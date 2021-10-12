Кыргызстан будет реализовывать инфраструктурные проекты с турецкой компанией

Кыргызстан будет реализовывать с Турцией несколько инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций.

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По его данным, представители госорганов встретились с сотрудниками крупной компании из Турции YAPI Merkezi. Ранее она была заинтересована в инвестиционных проектах.

На встрече представители центра государственно-частного партнерства презентовали информацию по проектам «Административный город», «Строительство туннеля на перевале Тоо-Ашуу», «Строительство платного моста через Токтогульское водохранилище», а также рассказали о действующем законодательстве в сфере ГЧП.

Стороны договорились сотрудничать.

YAPI Merkezi основана в 1965 году. Она ведет деятельность в сфере дизайна и строительства железнодорожных систем, современных зданий и других тяжелых сооружений. Реализовала более 500 проектов в 11 странах мира.