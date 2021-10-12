Компания «Кумтор» вводит систему контроля усталости водителей

Для предотвращения критических ситуаций при передвижении и возможных несчастных случаев в ЗАО «Кумтор Голд Компани» начали внедрять систему контроля внимания и усталости для водителей и операторов тяжелой техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Снижение концентрации, непристегнутый ремень безопасности могут иметь негативные последствия, поясняют в КГК.

По данным пресс-службы, недавно «Кумтор» обновил парк карьерной техники. В рамках пилотного проекта на четырех машинах установили автоматические системы контроля усталости водителей. Специальная камера анализирует различные параметры: направление взгляда, частоту и длительность моргания, зевание. Если система заметит у человека признаки усталости и отвлечения от дороги, она подаст ему специальный звуковой сигнал. Данные с устройства сразу поступают диспетчеру, при этом вся информация анализируется, помогая в дальнейшем при составлении графика работ.

«Это очень нужное нововведение. Бывают разные случаи. Иногда за рулем может внезапно потянуть на сон. Вот в такие моменты такой сигнал необходим», — делится впечатлениями от тестируемого устройства оператор карьерного самосвала Касымбек Баяманов.

Руководитель отдела по охране труда и технике безопасности ЗАО «Кумтор Голд Компани» Сергей Карымов поясняет, что данная технология внедряется на многих предприятиях по всему миру. Она распознает и фиксирует лицо водителя, после чего уже реагирует на его действия. Это своего рода искусственный интеллект, который определяет состояние человека, его стиль вождения и нарушения безопасности движения.

Новые устройства дополнят имеющуюся в компании систему мер и правил безопасности.

Как отмечают в пресс-службе «Кумтора», сейчас горная техника может в автоматическом режиме вести мониторинг «слепых зон», предупреждать водителя о выходе из полосы движения и возможном столкновении.

«Внедрение системы контроля усталости водителей — это также одно из передовых новшеств, которое реализуется на руднике «Кумтор» после введения внешнего управления. По результатам тестирования в компании определятся с выбором производителя систем слежения за усталостью. После этого данными устройствами оснастят весь парк карьерной техники», — информирует пресс-служба.