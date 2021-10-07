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Экономика

Налоговый кодекс. Роста ставок для сотовых операторов Кыргызстана не будет

Министерство экономики и финансов Кыргызстана отказалось от идеи повысить налоги для операторов связи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой политики ведомства Кубанычбек Ысабеков.

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По его словам, изначально предлагалось освободить от уплаты НДС услуги сетевого соединения, то есть роуминга. Но образовалось бы выпадение из бюджета в размере от 200 до 400 миллионов сомов. Поэтому для компенсации планировали увеличить налог с продаж в секторе (НсП).

«В ходе общественного обсуждения, встреч с бизнесом представители сотовых операторов предложили оставить положения Налогового кодекса в действующей редакции. Они сказали, что их удовлетворит такая норма. Компромисс нашли. Мы сохранили действующие нормы и по НДС, и по НсП. Надеемся, что вопрос на данном этапе решен», — заметил Кубанычбек Ысабеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209619/
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