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Экономика

Рынок ГСМ. В Казахстане проблемы с нехваткой дизельного топлива

Казахстан переживает второй топливный кризис. Отдельные заправки перестали продавать дизельное топливо.

В беседе с журналистом Олжасом Байдильдиновым эксперт по нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин рассказал, что на сентябрь-октябрь приходится порядка 20 процентов общегодового потребления дизельного топлива в Казахстане. При этом в третьей декаде сентября ожидается остановка Павлодарского завода на ремонт. А это скажется на объемах производства солярки.

На сегодня проблемы с бензином решены. Его достаточно, даже рассматривается вопрос об экспорте в четвертом квартале 2021 года. А вот с дизельным топливом проблемы.

«Фактически рынок должен будет выживать на существующих запасах, которые крайне малы, и на максимальной загрузке оставшихся заводов. При этом в сентябре объем производства отстает от заявленных показателей на 30-40 тысяч тонн. Мы видим перетоки топлива в Россию и Кыргызстан даже в условиях введенных ограничений на экспорт ГСМ. Серые схемы экспорта являются на сегодня эффективными для нерадивых бизнесменов, учитывая разброс цен. А розничному бизнесу невыгодно продавать дизель, потому что он дорогой». — рассказал Ерлан Жаукин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206672/
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