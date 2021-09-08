В Минэнерго объяснили, почему решили повысить тарифы для литейных цехов

В Министерстве энергетики и промышленности прокомментировали свое решение повысить тарифы на электроэнергию для литейных цехов электротермической обработки металла.

В ведомстве отмечают, что в проекте новой среднесрочной тарифной политики литейные, плавильные цеха выделены в отдельную группу потребителей с применением повышающего коэффициента 2.

В министерстве провели анализ и выяснили, что цена тонны металла в 2021-м составила 114,2 тысячи сомов. Это на 14 процентов больше, чем в прошлом году.

«При этом отмечаем, что тарифы на электроэнергию для данной группы потребителей оставались неизменными с 2014-го. Поэтому, учитывая энергоемкость предприятий, тарифы на электроэнергию для литейных, плавильных цехов установлены на уровне тарифа для промышленных потребителей 2,52 сома за киловатт-час без учета налогов с применением повышающего коэффициента 2. При корректировке тарифа на повышающий коэффициент общий тариф для данных категорий потребителей составит 5,04 сома за киловатт-час», — рассказали в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемый тариф соответствует фактической стоимости выработки электроэнергии на ТЭЦ Бишкека за 2020 год с учетом ее доставки до потребителя при условии корректировки на уровень фактической инфляции в размере 6,3 процента. Сейчас проект новой тарифной политики внесен на рассмотрение в администрацию президента.