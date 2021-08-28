Изменение курсов валют. Как заработать и не просчитаться

Главный принцип заработка на валюте — спекуляция. Проще говоря, вы покупаете дешевле, а продаете дороже. Редакция 24.kg поговорила с экспертами, чтобы понять, можно ли заработать на валюте и какие есть подводные камни.

На покупке-продаже валюты действительно можно зарабатывать.

Но для этого надо грамотно оценивать все «за» и «против», учитывать риски, следить за новостями. И это потребует серьезных вложений. С небольшой суммой раскручиваться придется долго.

Как можно заработать на валюте

Самый простой способ получить доход — работать с банками и пунктами обмена валют. В этом случае вы всегда будете получать на руки наличные, а не иметь дело с виртуальными счетами.

Но помните, что покупка валюты в банках и обменных пунктах идет с наценкой.

Тут все просто. Вы покупаете валюту подешевле, а потом продаете ее при росте курса. Но нужно понимать, что имея на руках $100, вряд ли получится выручить что-то существенное при увеличении курса. К тому же и курс существенно меняется не так часто. Исключение составляет лишь прошлый год, когда доллар подорожал сразу на 19 процентов.

Заработать можно только при значительном увеличении курса. Процентов на 15-20. Сильный рост в течение короткого времени — явления редкое. Поэтому покупаем и забываем на несколько месяцев или лет.

В этом случае имеет смысл положить деньги на валютный депозит в банке.

Проценты по нему небольшие. Но это все равно защитит деньги от инфляции. Если вы хотите получать доход здесь и сейчас, то можно попробовать покупать-продавать валюту чаще. Но вам придется научиться быстро ориентироваться в ситуации на рынке и постоянно ее мониторить, чтобы не пропустить момент, когда можно купить валюту подешевле или продать подороже.

Идем торговать на FOREX

Есть и еще один способ, который в нашей стране пока не особо популярен — это Форекс. Система работает так, что вы будете инвестировать собственные средства через брокера в качестве трейдера. Брокер на ваши деньги будет приобретать и продавать валюту.

Полученная разница в результате купли-продажи и станет вашим доходом (а иногда убытком).

Плюс этого метода в том, что можно зарабатывать на любой валюте (несколько десятков валютных пар). И не только за счет роста, но и падения. Минус в том, что форекс-брокеры изначально ставят игроков (или трейдеров) в такие условия, что даже при незначительном снижении курса можно потерять все. И деньги вам никто не вернет. Таковы правила игры.

Зарабатывать на Форексе нужно уметь. Нельзя просто зарегистрироваться и сразу получать баснословные прибыли. Торговле на этой площадке придется учиться. Если у вас есть знания и экономическая смекалка, можно хотя бы попробовать этот вариант.

В какую валюту нужно вкладывать?

Курсы абсолютно всех валют мира подвержены колебаниям. Поэтому главное правило как создания собственной подушки безопасности, так и инвестирования — диверсификация.

Проще говоря, не надо складывать все яйца в одну корзину.

Чтобы обезопасить себя от возможного падения курса той или иной валюты, стоит создать валютный портфель, содержащий несколько типов стабильных, свободно конвертируемых валют. Сейчас по всему миру продолжается глобальный экономический кризис. В этих условиях любые финансовые вложения — риск. И инвестиции в валюту тоже отнюдь не гарантируют сохранности ваших средств. Эксперты советуют в такой ситуации ориентироваться на самые стабильные глобальные валюты.

Лучше часть средств держать в долларах, другую часть — в евро, третью — в китайских юанях.

Можно по своему выбору добавлять туда еще несколько валют, исходя из анализа курсов денежных единиц разных стран мира. Например, подумайте о включении в свой валютный портфель фунт стерлингов, иену, швейцарский франк. Эти валюты также считаются стабильными и мировыми резервными.

Не забывайте о мошенниках

Там, где речь о финансах, всегда есть место мошенничеству. И в ситуации с заработком на курсах валют тоже. Самый банальный вариант: продажа фальшивой валюты. Поэтому, решившись зарабатывать на курсах валют, нужно быть крайне внимательными.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно выполнять несколько простых рекомендаций:

сотрудничать с надежными финансовыми учреждениями и брокерами;

проверять предоставляемую информацию, документы;

с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям;

хранить в секрете пароли, коды и другую конфиденциальную информацию;

проводить мониторинг данных;

следить за изменениями рыночной ситуации.

Есть и еще несколько моментов, которые помогут избежать ошибок. Не стоит покупать валюту во время резких скачков на рынке. Нельзя покупать валюту на последние деньги. Процесс изменения курса валюты может занять длительное время, особенно при не совсем удачной сделке.