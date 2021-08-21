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Экономика

В Кыргызстане есть все предпосылки для развития биржи драгоценных металлов

На сегодня в республике имеются все предпосылки для развития биржи драгоценных металлов. Так считает глава Кыргызской фондовой биржи Медетбек Назаралиев.

Как сообщает пресс-служба КФБ, уже прошла встреча по обсуждению вопроса создания биржи драгоценных металлов. Это связано с тем, что сейчас в Кыргызстане обсуждается закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях в новой редакции.

«Что даст развитие биржи драгоценных металлов стране? Во-первых, с созданием нового рынка в КР устремится дополнительный капитал из государств — основных потребителей золота и драгоценных металлов. Во-вторых, откроются более широкие инвестиционные возможности для профессиональных участников финансового рынка и населения. Торговля на бирже будет интересна как активным трейдерам, так и долгосрочным инвесторам», — уверен глава КФБ.

Несомненный плюс — минимальные издержки по сравнению с другими финансовыми инструментами. Биржа выступит гарантом заключения сделок и обеспечит их прозрачность.

Медетбек Назаралиев

В КФБ также отмечают, что в Кыргызстане есть около 255 месторождений золота, общие запасы которых составляют 2 тысячи 149 тонн. Ежегодно в республике добывают около 18,3 тонны золота, из них около 18 тонн уходит на экспорт. Ювелирную отрасль страны представляют более 950 субъектов предпринимательства, в том числе более 30 юридических лиц и свыше 600 физических.

«Для успешного развития биржи драгоценных металлов необходимо создать условия для выхода как можно большего количества компаний на биржевой рынок и стимулировать развитие финансовых институтов через благоприятную налоговую политику. Кроме этого, это приведет к легализации теневого оборота на рынке драгоценных металлов и развитию внутренней сырьевой базы для обеспечения отечественных производителей ювелирной продукцией», — заключил глава Кыргызской фондовой биржи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204659/
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