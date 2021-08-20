Казахстан и Кыргызстан будут создавать индустриальные хабы на границе

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов и заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Кыргызстана подписали Концепцию создания и функционирования совместных индустриальных торгово-логистических комплексов (ИТЛК) на границе между странами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Договоренность достигнута по итогам взаимных визитов глав государств и заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета в начале апреля 2021 года. Центры трансграничного сотрудничества рассматривают как новую точку роста для увеличения взаимной торговли и двусторонних проектов в реальном секторе экономик.

На территории центров создадут максимально благоприятные условия для местного и иностранного бизнеса, развития совместных производств путем предоставления преференций.

На первом этапе казахстанская сторона рассматривает территорию пунктов пропуска, расположенных между Жамбылской областью РК и Чуйской областью КР.

При этом казахстанская сторона имеет возможность расширить предполагаемую территорию, определенную под индустриально-логистический комплекс. Планируется совершенствование работы действующего пункта пропуска «Карасу», модернизация прилегающей инфраструктуры и включение Центра в региональные товаропроводящие сети.

Проект также входит в орбиту международного экономического коридора «Алматы — Бишкек».

Приоритетами в деятельности центра являются производственная кооперация, создание новых производств и рабочих мест. Кроме того, он создается для увеличения выпуска товаров народного потребления с высоким конкурентным преимуществом, включая пищевую и сельскохозяйственную продукцию и улучшения логистики и инфраструктуры. В центр привлекут новые технологии, будут создавать совместные предприятия по выпуску товаров народного потребления.

«Создание совместных казахстанско-кыргызских индустриальных торгово-логистических комплексов позволит реализовать рентабельные экспортно ориентированные проекты и повысить конкурентоспособность отдельных отраслей экономики. Создание ИТЛК даст возможность разместить производственные линии в экономически привлекательном регионе, обладающем значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой», — говорится в сообщении.