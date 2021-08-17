В Госагентстве водных ресурсов выявили нарушения на 1,4 миллиона сомов

По итогам аудита Государственного агентства водных ресурсов за 2019 год выявили финансовые нарушения на 1 миллион 453,6 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Нарушения и недостатки при расходовании средств составили 1 миллион 380 тысяч сомов. Из них необоснованные выплаты заработной платы оценили в 282 тысячи сомов. В период начала вегетационного периода и увеличения производства работ выплатили надбавку к заработной плате работникам Чуйского районного управления водного хозяйства, не относящуюся к техническому и младшему обслуживающему персоналу, на сумму 178,8 тысячи сомов.

Необоснованное списание материальных ценностей и денег составило 230,4 тысячи сомов.

В нарушение требований постановления правительства об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения переплата достигла 46,4 тысячи сомов.

«Завышение объемов строительно-монтажных работ оценивается в 631,7 тысячи сомов. В том числе по дирекции строительства водохозяйственных объектов завышены объемы строительно-монтажных работ на 363,1 тысячи сомов, по объекту «Строительство Суусамырского водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области» — 100,5 тысячи. Выявлена сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность на 185,9 тысячи сомов. Дополнительно начисленные доходы бюджета и Социального фонда составили 40 тысяч сомов и 30,7 тысячи. Выявлены резервы и потери бюджета на 4 миллиона 360,8 тысячи сомов», — рассказали в Счетной палате.