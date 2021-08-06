В Бишкеке молоко и яйца дороже, чем в Нур-Султане и Минске

По итогам июня этого года самые низкие цены на баранину, сливочное масло и муку среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его сведениям, на все товары первой необходимости в июне максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве.

В июне 2021-го среди столиц стран ЕАЭС максимальная средняя розничная цена на сливочное масло ($12,23 за килограмм) отмечена в Москве, а минимальная ($4) — в Бишкеке. В столице Кыргызстана также оказались самыми дешевыми баранина ($5,74) и пшеничная мука первого сорта ($0,45).

А вот стоимость пастеризованного молока в Бишкеке была выше цен, наблюдаемых в Нур-Султане и Минске, — на 4,3 процента. Говядина оказалась дороже, чем в столице Беларуси, на 24,8 процента. Хлеб из муки первого сорта в столице Казахстана на 28,6 процента дешевле, чем в Бишкеке. При этом в июне этого года средние цены на картофель по Бишкеку превысили их уровень по Нур-Султану на 9,2 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств — членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в июне на среднюю зарплату меньше всего можно было купить в Бишкеке. Это связано с низким размером средней заработной платы.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить почти 500 килограммов картофеля, тогда как в Москве — в 3,9 раза больше (1 тысяча 831,6 килограмма). В Нур-Султане на одну зарплату можно купить более 2 тонн хлеба, а в столице Кыргызстана — в 3,7 раза меньше (539,2 килограмма).

На бишкекскую зарплату можно купить почти в четыре раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (почти в пять раз), а самый маленький — сливочное масло (в 1,7 раза).