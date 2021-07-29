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Экономика

Нацбанк: Объем резервов обеспечивает запас прочности для экономики

Имеющийся на сегодня объем золотовалютных резервов обеспечивает достаточный запас прочности для поддержания макроэкономической и финансовой безопасности страны. Об этом сообщает Национальный банк.

В финансовом регуляторе страны опровергли сообщения о том, что идет резкое снижение золотовалютных резервов. На 27 июля 2021 года размер резервов Нацбанка составил $2,65 миллиарда. Это покрывает около шести месяцев импорта товаров и услуг при минимально рекомендуемых трех месяцах импорта.

«В последние несколько лет отмечается рост золотовалютных резервов республики. Так, на конец 2019-го золотовалютные резервы составили $2,4 миллиарда, на конец 2020 года — $2,8 миллиарда. В течение года может происходить как увеличение, так и уменьшение объема международных резервов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202454/
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