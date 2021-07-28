ГП «Кыргызкомур» на отопительный сезон собирается заготовить 600 тысяч тонн угля

На отопительный сезон 2021-2022 года госпредприятие «Кыргызкомур» поставило план заготовить 600 тысяч тонн угля. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Отмечается, что сегодня глава Минэнерго Доскул Бекмурзаев посетил центральный участок месторождения Кара-Кече, принадлежащий ГП «Кыргызкомур». Сейчас там идет интенсивная добыча твердого топлива. Установленную норму планируют реализовать с избытком.

«Для добычи угля созданы все условия. Первые 50 тысяч тонн уже готовы для поставки на Бишкекскую ТЭЦ. Перевозка идет по плану. Для предупреждения коррупционных проявлений на угольных разрезах установлены 24 камеры наблюдения, в том числе и в местах взвешивания угля. Весы работают в электронном формате. На транспорте, предназначенном для добычи и очищения угля, установлены GPS», — рассказал Доскул Бекмурзаев.

Министр отметил, что особое внимание необходимо уделить соблюдению правил техники безопасности. Он поручил госпредприятию разработать конкретные механизмы по обеспечению эффективного функционирования ГП «Кыргызкомур» в интересах республики и региона.