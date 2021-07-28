ГП «Кыргызкомур» на отопительный сезон собирается заготовить 600 тысяч тонн угля

На отопительный сезон 2021-2022 года госпредприятие «Кыргызкомур» поставило план заготовить 600 тысяч тонн угля. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.
Отмечается, что сегодня глава Минэнерго Доскул Бекмурзаев посетил центральный участок месторождения Кара-Кече, принадлежащий ГП «Кыргызкомур». Сейчас там идет интенсивная добыча твердого топлива. Установленную норму планируют реализовать с избытком.
Министр отметил, что особое внимание необходимо уделить соблюдению правил техники безопасности. Он поручил госпредприятию разработать конкретные механизмы по обеспечению эффективного функционирования ГП «Кыргызкомур» в интересах республики и региона.