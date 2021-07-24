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Экономика

Для Баткенской области хотят упростить процедуры госзакупок

В связи с приданием Баткенской области особого статуса предлагается упростить в регионе процедуры государственных закупок. Проект постановления кабинета министров вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.

Спецрежим закупок товаров, работ и услуг предусматривает двукратное увеличение пороговых сумм. Предлагается увеличить до 6 миллионов сомов пороговую сумму при упрощенном методе закупок.

Кроме того, Минэкономфин предлагает разрешить закупать товары методом прямого заключения договора на сумму до 2 миллионов сомов в течение года по каждой статье расходов. Без публикации объявления на портале госзакупок в Баткенской области предлагают разрешить заключать договоры на приобретение товаров, работ и услуг до 3 процентов (60 тысяч сомов) от минимальной пороговой суммы в течение года по каждой статье расходов.

В части проведения исследований, экспериментов или подготовки научного заключения разрешат заключать договоры на сумму, не превышающую максимальную пороговую сумму, то есть 6 миллионов сомов.

«Необходимо отметить, что Баткенская область также вправе применять двухпакетный способ при закупках товаров, работ и услуг, где планируемая сумма предмета закупок не превышает двукратный размер максимальной пороговой суммы, то есть 12 миллионов сомов», — говорится в справке-обосновании к проекту постановления кабмина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201971/
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