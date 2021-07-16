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Экономика

После введения электронных счетов-фактур выросли поступления налогов в бюджет

После внедрения системы электронных счетов-фактур отмечен рост поступления в бюджет республики налога на добавленную стоимость, что свидетельствует о сокращении объема теневой экономики. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

НДС на товары и услуги, произведенные на территории Кыргызстана в первом полугодии 2021 года, составил 7 миллиардов 101,7 миллиона сомов. Показатель превысил уровень прошлого года на 51 процент, или на 2,4 миллиарда сомов. А по сравнению с 2019 годом он вырос на 18,4 процента, или на 1,1 миллиарда сомов.

За шесть месяцев 2021 года поступления от НДС на импорт из ЕАЭС составили 11 миллиардов 391,3 миллиона сомов. Это на 4,1 миллиарда сомов больше, чем в 2020-м и на 3,2 миллиарда сомов больше показателя 2019-го.

Напомним, с 1 июля 2020 года внедрена информационная система «Электронный счет-фактура». Все плательщики НДС и субъекты, осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, перешли на обязательное применение ЭСФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201356/
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