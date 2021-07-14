Цифра дня. 147 миллионов сомов налогов оплачено через терминалы и банкинг

За шесть месяцев 2021 года налогоплательщики через периферийные устройства (платежные терминалы, мобильный и электронный кошельки, интернет-банкинг, банкоматы) осуществили 157 тысяч 692 налоговых платежа в бюджет на 147 миллионов 39 тысяч сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Наибольшей популярностью у населения продолжают пользоваться платежные терминалы. Через них прошло 111 тысяч 158 платежей на 117 миллионов 415,2 тысячи сомов.

По сравнению с предыдущими годами значительно возросло количество оплат посредством интернет-банкинга.

Через него проведено 15 тысяч 635 платежей на 11 миллионов 211,6 тысячи сомов. С помощью мобильного банкинга налоги заплатили 24 тысячи 512 раз, переведя 11 миллионов 741,9 тысячи сомов.

«Активно использовались и другие инновационные методы оплаты налогов. Например, через банкоматы осуществлены 2 тысячи 750 платежей на 3,98 миллиона сомов, через веб-кассы — 3 тысячи 598 платежей на 2 миллиона 638,9 тысячи сомов. Через электронные кошельки прошло 39 платежей на 44,9 тысячи сомов», — говорится в сообщении.