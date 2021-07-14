19:38
USD 84.74
EUR 100.41
RUB 1.14
Экономика

Цифра дня. 147 миллионов сомов налогов оплачено через терминалы и банкинг

За шесть месяцев 2021 года налогоплательщики через периферийные устройства (платежные терминалы, мобильный и электронный кошельки, интернет-банкинг, банкоматы) осуществили 157 тысяч 692 налоговых платежа в бюджет на 147 миллионов 39 тысяч сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Наибольшей популярностью у населения продолжают пользоваться платежные терминалы. Через них прошло 111 тысяч 158 платежей на 117 миллионов 415,2 тысячи сомов.

По сравнению с предыдущими годами значительно возросло количество оплат посредством интернет-банкинга.

Через него проведено 15 тысяч 635 платежей на 11 миллионов 211,6 тысячи сомов. С помощью мобильного банкинга налоги заплатили 24 тысячи 512 раз, переведя 11 миллионов 741,9 тысячи сомов.

«Активно использовались и другие инновационные методы оплаты налогов. Например, через банкоматы осуществлены 2 тысячи 750 платежей на 3,98 миллиона сомов, через веб-кассы — 3 тысячи 598 платежей на 2 миллиона 638,9 тысячи сомов. Через электронные кошельки прошло 39 платежей на 44,9 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200926/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 47 миллиардов сомов налогов собрано с начала года
Кыргызстанцев призывают оплатить налоги на авто, землю и дома
Ситуация на границе. Пострадавшим предоставят льготы по налогам
ГНС и Центральное казначейство искусственно завысили доходную часть бюджета
Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
Цифра дня. 29,7 миллиарда сомов налогов собрано с начала года
О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов
Предприниматели могут работать по упрощенной схеме налогообложения
Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца
Цифра дня. 25,2 миллиарда сомов недополучает бюджет из-за налоговых льгот
Популярные новости
Энергокризис. Как системные промахи списывают на&nbsp;абонентов Энергокризис. Как системные промахи списывают на абонентов
Депозиты. Как вложить деньги в&nbsp;банк и&nbsp;что стоит учесть Депозиты. Как вложить деньги в банк и что стоит учесть
Группа российских журналистов посетила рудник &laquo;Кумтор&raquo; Группа российских журналистов посетила рудник «Кумтор»
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;10&nbsp;июля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 10 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
MegaCom на&nbsp;страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от&nbsp;COVID-19 MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту VisaClassic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту VisaClassic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
14 июля, среда
19:24
Дом в Тогуз-Булаке. В «Северэлектро» объяснили, откуда баснословные суммы долга Дом в Тогуз-Булаке. В «Северэлектро» объяснили, откуда...
19:23
В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии
19:20
Дело Эндрю Качинса. Экс-президент АУЦА признает свою вину частично
19:19
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
19:06
Дело Эндрю Качинса. В съемной квартире экс-президента АУЦА нашли гашиш