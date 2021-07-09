Цифра дня. 47 миллиардов сомов налогов собрано с начала года

За шесть месяцев 2021 года Государственная налоговая служба собрала 46 миллиардов 969,23 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ГНС Илияз Иманбетов.

По его словам, установленный план перевыполнен на 5,8 процента, или на 2 миллиарда 579,9 миллиона сомов.

По сравнению с прошлым годом поступление налогов и платежей увеличилось на 13 миллиардов 376 миллионов сомов.

При этом в республиканский бюджет поступило 37 миллиардов 817,8 миллиона сомов, в местные бюджеты — 9 миллиардов 151,5 миллиона сомов.