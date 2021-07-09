20:28
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Экономика

Цифра дня. 47 миллиардов сомов налогов собрано с начала года

За шесть месяцев 2021 года Государственная налоговая служба собрала 46 миллиардов 969,23 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ГНС Илияз Иманбетов.

По его словам, установленный план перевыполнен на 5,8 процента, или на 2 миллиарда 579,9 миллиона сомов.

По сравнению с прошлым годом поступление налогов и платежей увеличилось на 13 миллиардов 376 миллионов сомов.

При этом в республиканский бюджет поступило 37 миллиардов 817,8 миллиона сомов, в местные бюджеты — 9 миллиардов 151,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200445/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцев призывают оплатить налоги на авто, землю и дома
Ситуация на границе. Пострадавшим предоставят льготы по налогам
ГНС и Центральное казначейство искусственно завысили доходную часть бюджета
Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
Цифра дня. 29,7 миллиарда сомов налогов собрано с начала года
О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов
Предприниматели могут работать по упрощенной схеме налогообложения
Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца
Цифра дня. 25,2 миллиарда сомов недополучает бюджет из-за налоговых льгот
Погасившим задолженность гражданам списаны 150 миллионов сомов пени и санкций
Популярные новости
Открытое письмо коллектива рудника &laquo;Кумтор&raquo; господину Скотту Перри Открытое письмо коллектива рудника «Кумтор» господину Скотту Перри
Кыргызстанцев призывают оплатить налоги на&nbsp;авто, землю и&nbsp;дома Кыргызстанцев призывают оплатить налоги на авто, землю и дома
Centerra Gold предъявила дополнительные исковые требования к&nbsp;Кыргызстану Centerra Gold предъявила дополнительные исковые требования к Кыргызстану
COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и&nbsp;реализацию золотых слитков COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и реализацию золотых слитков
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
9 июля, пятница
20:22
Открытый люк по улице Линейной в Бишкеке не закрывают больше месяца Открытый люк по улице Линейной в Бишкеке не закрывают б...
20:03
Кыргызстанец оказался на улице в Москве. Просит помощи
19:55
В Анкаре открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызстана
19:36
Смерть ребенка в детском доме. Директора интерната уволят
19:31
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева