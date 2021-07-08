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Экономика

За месяц цемент в Кыргызстане подорожал на 13 процентов

Результаты ежемесячного мониторинга средних потребительских цен показали, что розничная стоимость цемента за июнь в среднем по республике составили 355,1 сома за 50 килограммов и по сравнению с маем повысилась на 13 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом цены на кирпич составили 7 тысяч 840,8 сома за 1 тысячу штук. По сравнению с маем они выросли на 5 процентов.

Максимальные розничные цены на цемент сложились в Кара-Балте (400 сомов за 50 килограммов), селе Чаек (399,9 сома) и в Нарыне (394,9 сома). Минимальные цены на него зафиксированы в Джалал-Абаде и Узгене (300 сомов), Ноокате (320 сомов).

Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в Токмаке (13 тысяч 228,8 сома), Исфане (12 тысяч сомов), Ноокате (10 тысяч 247 сомов), а минимальные цены на него наблюдались в Кара-Суу (2 тысячи 978,1 сома), Кербене (3 тысячи 741,7 сома) и Узгене (5 тысяч 899,2 сома).

Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Кара-Балте — на 21,2 процента, Бишкеке — на 18,2 и Оше — на 14,5 процента. А кирпич больше всего подрожал в Исфане — на 41,2 процента, Кара-Балте — на 40 процентов и Кербене — на 29,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200206/
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