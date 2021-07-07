Кыргызстанцев призывают оплатить налоги на авто, землю и дома

Налоговая служба напоминает кыргызстанцам о приближающихся сроках уплаты налога на транспорт, жилую недвижимость и землю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До 1 сентября нужно уплатить налог на имущество четвертой группы (транспортное средство). До 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Граждане могут без посещения налогового органа выбрать удобный для себя способ уплаты. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный банкинг и сотовые приложения, платежные карты или другие периферийные устройства.

Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте www.sti.gov.kg, воспользовавшись электронным калькулятором. Подробная информация доступна по номеру 116.