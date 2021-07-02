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Экономика

Российско-Кыргызский фонд развития возобновил финансирование проектов

С 1 июля Российско-Кыргызский фонд развития возобновляет деятельность по финансированию проектов. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Решение принято по итогам встречи председателя правления РКФР Артема Новикова с председателем Совета фонда, заместителем министра финансов России Тимуром Максимовым в Москве. Оно является следствием договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым и России Владимиром Путиным.

«Артем Новиков рассказал председателю Совета фонда о текущей работе по модернизации РКФР, усилении принципов корпоративного управления, подготовке новых проектов и программ поддержки предпринимателей Кыргызстана через инструменты РКФР», — говорится в сообщении.

Тимур Максимов отметил стабилизацию политической обстановки в Кыргызстане и существенный прогресс в реализации договоренностей по совершенствованию деятельности РКФР за последние месяцы.

Учитывая стабилизацию политической обстановки, считаю возможным возобновить одобрение и выдачу РКФР новых кредитов по программе прямого финансирования.

Тимур Максимов

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об ускорении работы по модернизации деятельности РКФР, проведении очередного заседания Совета фонда, а также расширении спектра предоставляемых фондом финансовых продуктов для развития экономики Кыргызстана, обеспечения занятости населения и укрепления позиции страны на международных рынках.

Напомним, что РКФР приостановил прямое финансирование проектов в Кыргызстане в октябре 2020 года из-за политической нестабильности в республике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199700/
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