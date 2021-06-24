Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предпринимательства по постановлению следственных органов. Об этом сегодня на круглом столе сообщил прокурор управления уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры Азизбек Шукурбеков.

По его словам, такой запрет установлен в законопроекте о Счетной палате. При этом он еще раз напомнил, что из новых проектов Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов исключили право следователей назначать налоговую проверку.

«В действующем законодательстве у судьи нет выбора при назначении наказания. По конкретным статьям есть конкретные наказания. Однако, как показывает практика, по каждому уголовному делу есть свои обстоятельства. С их учетом судье и надо выбирать наказание. Если судья видит, что обвиняемый заслуживает лишения свободы, он может назначить такое наказание. Если обвиняемый возместил ущерб, загладил вину, у судьи должно быть право выбора для назначения мягкого наказания», — отметил Азизбек Шукурбеков.