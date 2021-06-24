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Экономика

Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предпринимательства

Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предпринимательства по постановлению следственных органов. Об этом сегодня на круглом столе сообщил прокурор управления уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры Азизбек Шукурбеков.

По его словам, такой запрет установлен в законопроекте о Счетной палате. При этом он еще раз напомнил, что из новых проектов Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов исключили право следователей назначать налоговую проверку.

«В действующем законодательстве у судьи нет выбора при назначении наказания. По конкретным статьям есть конкретные наказания. Однако, как показывает практика, по каждому уголовному делу есть свои обстоятельства. С их учетом судье и надо выбирать наказание. Если судья видит, что обвиняемый заслуживает лишения свободы, он может назначить такое наказание. Если обвиняемый возместил ущерб, загладил вину, у судьи должно быть право выбора для назначения мягкого наказания», — отметил Азизбек Шукурбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198766/
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