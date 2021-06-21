Китай предложил вариант для ускорения пропуска грузов

Китайская сторона предложила механизм для ускоренного прохождения товаров и транспортных средств через контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам». Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Отмечается, что механизм обсудили эксперты и представители государственных органов двух стран. По итогам переговоров кыргызская сторона поддержала предложение КНР с учетом отдельных замечаний, а также внесены предложения по реализации механизма. Китай также представил данные о мероприятиях по увеличению объема перемещаемых товаров и транспортных средств через КПП «Торугарт» и КПП «Иркештам».

«По итогам встречи сторонами достигнута договоренность о создании координационной группы для проведения совместных мероприятий по профилактике и контролю эпидемии и координации деятельности рабочих групп, а также создания рабочих групп на уровне представителей территориальных подразделений государственных контролирующих органов и органов местного самоуправления для оперативного разрешения проблемных вопросов», — говорится в сообщении.