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Экономика

Поступление инвестиций в Кыргызстан сократилось почти на четверть

По сравнению с первым кварталом 2020 года поступление прямых иностранных инвестиций снизилось почти на четверть. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Приток инвестиций в январе — марте 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го сократился на 24,4 процента и составил $112,1 миллиона. Отмечалось снижение притока всех составляющих, за исключением кредитов, полученных от нерезидентов, объемы которых увеличились в 3,3 раза.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (47,4 процента), Турцию (14,3 процента), Нидерланды (9,7 процента) и Великобританию (9,3 процента).

Отток прямых иностранных инвестиций за первый квартал года по сравнению с 2020-м увеличился на 16 процентов и составил $479,1 миллиона.

Отток превысил уровень притока инвестиций на $367 миллионов.

Наибольший удельный вес в общем объеме оттока прямых иностранных инвестиций приходится на Канаду (68,1 процента), Китай (19,6 процента) и Турцию (1,7 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197908/
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