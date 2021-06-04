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Экономика

Проблемы с провозом грузов. За транзит через Казахстан требуют $4,5 тысячи

За транзит кыргызских грузов через Казахстан перевозчикам неофициально приходится платить $4,5 тысячи. Об этом сегодня во время круглого стола рассказал замглавы независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Кыргызстана.

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По его словам, недавно на посту «Карасу» («Актилек») 11 дней продержали машины из Кыргызстана. Их и не пропускали, и не отдавали документы. Потом решили развернуть машины в Кыргызстан. Компаниям- перевозчикам, чтобы снова заехать, пришлось заставить водителей опять сдать ПЦР-тест.

«Машины заехали, и их отправили в пункт «Барыс» для глубокой проверки груза. Там они уже два дня стоят. В итоге получается, что мы не выполняем обязательств перед заказчиками. Должны доставить груз за пять дней, а за 15 не можем даже от границы отъехать. За транзит через территорию Казахстана берут деньги, и немалые — до $4,5 тысячи за одну машину. Неофициально. Плюс тянут со сроками. Держат машины 2-5 дней. Даже если отпускают, составляют акт о нарушении. Водитель, естественно, все подписывает, так как пять суток простоял на этой жаре», — рассказал Игорь Голубев.

Он также отметил, что казахская сторона проводит досмотр, чтобы пресечь лжетранзит, когда говорят, что едут в Россию, но оставляют товар в Казахстане. Но профсоюзам при этом удалось доказать, что 50 фактов о лжетранзите, представленных Казахстаном, оказались неверными.

«Мы, перевозчики Кыргызстана, становимся заложниками ситуации. Экспортеры и импортеры давят по срокам, потому что есть договоры. Казахская сторона просто вымывает нас с рынка такими барьерами», — заключил Игорь Голубев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196436/
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