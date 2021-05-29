Море и солнце взаймы. Стоит ли брать кредит на отпуск и что нужно учесть

Наступает лето. И все мысли — о том, куда поехать отдыхать в этом году. Даже если вы не планируете заграничных поездок, то и отдых на Иссык-Куле может влететь в копеечку с учетом роста цен и курса доллара.

О пустой кошелек разбилось немало мечтаний о шикарном отпуске.

Но что делать, если отпускные потратили еще до их получения, а скопить нужную сумму не получилось? Если отдыхать хочется сегодня, а деньги будут только завтра, выход один — взять кредит. Поговорив со специалистами коммерческих банков и экспертами, мы узнали, какие есть подводные камни и что нужно учесть при получении такого займа.

А оно вам точно надо?

Да-да, именно этот вопрос стоит задать до того, как вы приметесь изучать сайты коммерческих банков и обрывать телефоны микрофинансовых организаций в поисках подходящего кредита. Это не говорит о том, что от отдыха придется отказаться. Хотя и такой вариант возможен.

Кредит — не подарок. Надо четко понимать, что с отдыха вы вернетесь через пару недель, а заем придется возвращать до следующего лета.

Почему выгоднее не принимать поспешных решений? Как правило, решение об отдыхе в кредит человек принимает спонтанно, под влиянием эмоций. Из-за этого заемные средства оказываются не самыми доступными, а ставка — высокой.

Гораздо выгоднее, когда решение об отдыхе в кредит принимают обдуманно и на подготовку есть хотя бы несколько недель. Их можно потратить с большой пользой.

К тому же специалисты советуют сначала взвесить плюсы и минусы, внимательно посмотреть на свой бюджет. Понаблюдать за расходами. Может быть, найдутся и те, от которых можно отказаться ради долгожданного отпуска.

Вероятно, урезав расходы, вы сможете за пару месяцев накопить нужную сумму и поехать на тот же Иссык-Куль во время бархатного сезона — в августе, а не в июне, например. И даже если скопить всю нужную сумму не удастся, то сумма займа будет меньше.

Не забывайте и о том, что нужно подсчитать, сможете ли вы платить по кредиту.

Может оказаться, что просчитав все за и против, вы в итоге откажетесь и от кредита, и от поездки на отдых. И это тоже хорошо, потому что вы не взвалите на себя непосильную кредитную ношу.

Сколько стоит удовольствие

Если вариант отказаться от поездки на отдых вам не подходит, наступает следующий этап. Выбираем место отдыха и его стоимость. Здесь тоже стоит быть предельно внимательным, учесть все плюсы и минусы и попробовать найти варианты дешевле.

Определитесь, какие пункты самые важные в вашем отпуске. От этого зависит конечная стоимость отдыха.

Кто-то может поехать на Иссык-Куль «дикарями»: жить в палатке и отдыхать на диком пляже. Кому-то крайне важен личный комфорт и цивилизация, и за это он готов переплатить. При этом необязательно выбирать какой-то конкретный отель или населенный пункт.

Как только у вас есть четкое представление об идеальном отдыхе, начинаем считать и искать варианты экономии. Крайне неразумно взять кредит на отдых больше, чем вы бы потратили, будь деньги накоплены. К тому же в соседнем с любимым вами отеле условия будут такими же, а цены ниже. Не стоит пренебрегать и возможностью получить скидку.

Какие есть варианты

Когда вы точно решили, куда поедете отдыхать и сколько денег на это нужно, можно смело приступать к выбору кредитора. Есть несколько вариантов.

Чтобы отправиться в долгожданный и желанный отпуск, можно взять специальный кредит на отдых, оформить обычный потребительский кредит или захватить с собой на курорт кредитную карточку, на которую и поступят необходимые средства.

Потребительский кредит — самый простой способ займа на отдых.

Их дают все коммерческие банки и финансово-кредитные учреждения страны. Плюс в том, что ставки невысокие, установлены оптимальные сроки пользования займом. К тому же для получения такого кредита надо собрать минимальный пакет документов.

Сейчас многие банки готовы дать потребительский кредит даже без залога и поручителей, если речь о некрупной сумме займа. Да и сроки рассмотрения заявки на такой кредит минимальные. Если с документами все в порядке, то заем могут одобрить и на следующий день.

Если вы получаете зарплату в безналичной форме, то ваш «домашний» банк, скорее всего, может предложить выгодный вариант потребительского кредита. Например, выдать заем в сумме до пяти зарплат. Его вполне можно использовать, чтобы отправиться в отпуск.

Для займов на отдых удобно пользоваться овердрафтом или кредитной картой.

Овердрафт — возможность снять средства сверх суммы, имеющейся на карте. С такой услугой не нужно волноваться, утвердят ли кредит — у вас всегда будет определенная сумма на непредвиденные расходы.

Если вы пользуетесь средствами и укладываетесь в льготный период, то не нужно платить проценты. Карты с овердрафтом часто доступны по зарплатным проектам.

Кредитные карты можно получить самостоятельно или стать их обладателем в рамках зарплатного проекта.

Имейте в виду, кредитка может пригодиться и в том случае, если основная сумма на отдых уже есть. Тогда ею можно оплатить непредвиденные расходы.

Есть большой минус: в Кыргызстане мало банков, которые дают кредитные карты и предоставляют овердрафт.

Найти подходящий вариант будет тяжело. К тому же о выпуске кредитной карты или овердрафта надо подумать заранее. Вариант получить заем по таким картам за два-три дня до отпуска не сработает.

Но такая карта может стать незаменимым помощником, если уметь правильно ею пользоваться. Более того, если вовремя ее пополнить, то удастся отдохнуть без дополнительных переплат. Получится, что вы взяли не кредит, а получили рассрочку или взяли взаймы у банка небольшую сумму.

У турагентств есть специальные предложения для тех, кто хочет взять заем на отдых.

В банках, как правило, их оформляют как потребительский кредит. Либо это может быть специальная программа по покупке тура в рассрочку от самой туристической компании. В соседних странах популярны специальные кредитные продукты для отпуска. Кыргызстан этим похвастать не может. На сегодня только один банк предлагает специальный продукт «Туры в кредит».