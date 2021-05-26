Бюджет энергокомпаний сократили на 1,7 миллиарда сомов

Энергетический сектор вынужден прибегнуть к мерам по сокращению расходной части бюджетов энергетических компаний на 1,7 миллиарда сомов для снижения дефицита средств. Об этом сообщили в Национальной энергетической холдинговой компании.

В том числе бюджет ОАО «Электрические станции» сокращен на 898,8 миллиона сомов, ОАО «Чакан ГЭС» — на 10,2 миллиона сомов, ОАО «НЭСК» — на 142,7 миллиона сомов, ОАО «Северэлектро» — на 477,6 миллиона сомов, ОАО «Востокэлектро» на 49,5 миллиона сомов, ОАО «Ошэлектро» — на 81,3 миллиона сомов, ОАО «Джалалабатэлектро» — на 40,7 миллиона сомов и ОАО «Бишкектеплосеть» — на 21,8 миллиона сомов.

В холдинге сократили одного члена правления, советника и шесть сотрудников. В семи из девяти энергокомпаний сокращены число членов генеральной дирекции, должности советника, а также ликвидированы службы внутреннего аудита.

«При этом в связи с ликвидацией служб внутреннего аудита будет усилена деятельность ревизионной комиссии для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ», — говорится в сообщении.