17:38
USD 83.25
EUR 102.06
RUB 1.13
Экономика

Бюджет энергокомпаний сократили на 1,7 миллиарда сомов

Энергетический сектор вынужден прибегнуть к мерам по сокращению расходной части бюджетов энергетических компаний на 1,7 миллиарда сомов для снижения дефицита средств. Об этом сообщили в Национальной энергетической холдинговой компании.

В том числе бюджет ОАО «Электрические станции» сокращен на 898,8 миллиона сомов, ОАО «Чакан ГЭС» — на 10,2 миллиона сомов, ОАО «НЭСК» — на 142,7 миллиона сомов, ОАО «Северэлектро» — на 477,6 миллиона сомов, ОАО «Востокэлектро» на 49,5 миллиона сомов, ОАО «Ошэлектро» — на 81,3 миллиона сомов, ОАО «Джалалабатэлектро» — на 40,7 миллиона сомов и ОАО «Бишкектеплосеть» — на 21,8 миллиона сомов.

В холдинге сократили одного члена правления, советника и шесть сотрудников. В семи из девяти энергокомпаний сокращены число членов генеральной дирекции, должности советника, а также ликвидированы службы внутреннего аудита.

«При этом в связи с ликвидацией служб внутреннего аудита будет усилена деятельность ревизионной комиссии для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195288/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
На энергетическую независимость потратили $1 миллиард, но живем с дефицитом
Реформы в энергетике. Новые станции и уменьшение дирекций энергокомпаний
Плачевным состоянием энергетической отрасли озаботился Садыр Жапаров
Кубанычбек Турдубаев раскритиковал работу энергетических компаний
Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
Министры энергетики России и Кыргызстана обсудили совместные проекты
Бывший директор ОАО «Электрические станции» стал замглавы Нацэнергохолдинга
Садыр Жапаров отметил необходимость ввода новых энергомощностей
«Хэмптон-Ресурс» разработала проект эффективного развития энергосистемы КР
ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу техусловий на трехфазный ввод
Популярные новости
Валютные скачки. Почему падает доллар и&nbsp;что делать населению Валютные скачки. Почему падает доллар и что делать населению
Курс продажи доллара в&nbsp;Кыргызстане опустился ниже 84&nbsp;сомов Курс продажи доллара в Кыргызстане опустился ниже 84 сомов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;мая. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 22 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Доллар продолжает падать. Обменки продают его ниже 83&nbsp;сомов Доллар продолжает падать. Обменки продают его ниже 83 сомов
Бизнес
Интернет-магазин Globus: экономия денег и&nbsp;времени Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени
Смотрите финальные матчи Лиги Европы и&nbsp;Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
26 мая, среда
17:38
В Кыргызстане разработали цифровую платформу «Смарт бажы» В Кыргызстане разработали цифровую платформу «Смарт баж...
17:23
Бюджет энергокомпаний сократили на 1,7 миллиарда сомов
17:05
Выборы муфтия могут снова не состояться
16:44
Советник Садыра Жапарова встретился с главой Чечни. Что он подарил Кадырову
16:41
Создан координационный совет партнеров по развитию сельского хозяйства