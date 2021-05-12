За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $37,2 миллиона

В марте 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $214,3 миллиона, что на $37,26 миллиона больше, чем в феврале. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с мартом 2020-го показатель снизился на $70,3 миллиона. Всего за три месяца текущего года мигранты перевели в страну $542,94 миллиона. Это на $99,24 миллиона больше, чем в прошлом году.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $528,79 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $3,27 миллиона, из США — $8,23 миллиона.

По итогам марта 2021-го наблюдался и отток денежных средств — $48,4 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $46,7 миллиона. За три месяца отток оценивается в $122,95 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — марте этого года в Кыргызстан составил $419,99 миллиона.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.